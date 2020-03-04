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Kızılcahamam’da mahalle ismini dağa yazdılar

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Özbekler Mahallesi sakinleri, mahallelerinin ismini dağlara yazarak Türk bayrağı dikti.

Kızılcahamam’da mahalle ismini dağa yazdılar

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Özbekler Mahallesi sakinleri, mahallelerinin ismini dağlara yazarak Türk bayrağı dikti.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Özbekler Mahallesi sakinleri, bir araya gelerek mahallelerinin ismini dağdaki taşları boyayarak yazdı. Köylüler isimlerinin yanına 12 metre uzunluğunda Türk bayrağı dikerek, yoldan geçen vatandaşların beğenisini topladı.

Kızılcahamam’da mahalle ismini dağa yazdılar

Kızılcahamam’da mahalle ismini dağa yazdılar

Kaynak: İHA




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