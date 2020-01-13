Kızılcahamam’da öğretmenler eğitime başladı

Kızılcahamam'da 30 öğretmen, ölçme değerlendirme ve soru hazırlama teknikleri konusunda eğitime başladı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Kızılcahamam Yeni Nesil Ölçme Değerlendirme Sistemi Eğitici Eğitimi" Halk Eğitimi Merkezi'nde başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 30 öğretmenin ölçme, değerlendirme ve soru hazırlama teknikleri konusunda alacağı eğitimlerle ilçede eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor. Öğretmenlerin öğrencileri geliştirmesine katkı sağlayacak eğitimler 5 gün boyunca devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, "Proje çerçevesinde ilçemiz ortaokul ve liselerinde görev yapan 30 branş öğretmenimiz beş gün boyunca eğitim alacak. Öğretmenlerimizin eğitimi aldıktan sonra TIMMS, ABIDE, PISA gibi ölçme sistemlerine yönelik bilgi ve tecrübe düzeyi arttıracağını belirtti. Eğitime katılan tüm öğretmenlerimize başarılar dileyerek alacakları eğitimin kendilerine ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA