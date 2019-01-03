Kızılcahamamlı öğrenci ezan okuma yarışmasında birinci oldu
Ankara genelinde İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen ezan okuma yarışmasının birincisi Kızılcahamam'dan çıktı.
Ankara genelinde İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen ezan okuma yarışmasının birincisi Kızılcahamam'dan çıktı.
Ankara'da İmam Hatip Liseleri öğrencilerine yönelik ezan okuma yarışması düzenlendi. Yarışmada, Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi 10-C sınıfı öğrencisi Tarık Barun, il birincisi oldu. Barun, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya katılmaya hak kazandı.
Kaynak: İHA
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