Kızılcık Şerbeti dizisi için flaş karar! 5 hafta yayından kaldırılmıştı: RTÜK'ten yeni karar

Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Ceren Karakoç gibi tanınmış isimleri bir araya getiren Kızılcık Şerbeti dizisi, son zamanlarda özellikle gerdek ve kadına şiddet sahneleriyle gündeme gelmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) diziye yönelik verdiği 5 kez yayın durdurma cezası nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nin yayın hayatı uzun bir ara vermişti. Bunun üzerine dizinin son bölümü öncesi özeti sırasında yayın kesilerek RTÜK'ün cezası nedeniyle "İslamofobi" belgeseli yayınlanmaya başlanmıştı.

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KIZILCIK ŞERBETİ DEVAM EDECEK Mİ?





Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında RTÜK'ün aldığı yayın durdurma kararını bozan bir karar verdi. Mahkeme, kararı yürütmeyi durdurarak diziye verilen yayın durdurma kararını kaldırdı. Bu kararın ardından, Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle cuma günü izleyicileriyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti, son zamanların en popüler dizileri arasında yer alıyor ve cuma akşamları Show TV'de yayınlanıyor. Ancak, RTÜK'ün dizinin bazı sahnelerini uygun bulmaması sonucu geçtiğimiz hafta yayın durdurma kararı almıştı. Dizi tutkunları ve seyirciler, bu karara tepki göstermiş ve sosyal medyada kampanyalar düzenleyerek RTÜK'ü eleştirmişti.

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Ancak, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı kararla birlikte dizinin hayranları sevindirici bir haber aldı. Kızılcık Şerbeti dizisi, cuma akşamı seyircisiyle yeni bölümüyle buluşacak ve izleyicilerini yine heyecan dolu anlar bekliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor ve reytingleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.