Kızılcık Şerbeti dizisine 5 kez verilen uyarı cezası sonrası 5 hafta boyunca yayınlanmayacak!

Show TV kanalında Cuma akşamları yayınlanan ve reytinglerde birinci sıralara yerleşen ve başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde kadına şiddet nedeniyle Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 5 kez üst üste uyarı cezası verdi.

RTÜK'TEN CEZA YAĞDI

Ceza bu akşam itibariyle kanala ulaştı ve dizi 7 Nisan itibariyle 5 hafta boyunca yayınlanmayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre belki de dizi bu hafta son kez yayınlanacak ve 5 hafta boyunca mahkemenin belirlediği belgeseller kanalda yayınlanacak.

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DİZİNİN KONUSU

Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.