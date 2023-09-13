Kızılırmak’ta üvez sineği ile etkin mücadele devam ediyor

Nevşehir Kızılırmak Havzası'nda Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Simulium sineğine karşı başlatılan mücadele devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kızılırmak’ta üvez sineği ile etkin mücadele devam ediyor

Nevşehir Kızılırmak Havzası'nda Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Simulium sineğine karşı başlatılan mücadele devam ediyor.

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, Kayseri-Kırşehir sınırları arasında kalan 150 kilometrelik Kızılırmak Orta Havzası'nda üvez sineği ile etkin mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri Kızılırmak çevresine Simillium SPP. Mücadelesi çerçevesinde Santral - HES bölgesi - Yüksekli - Şahinler arasında belirlenen 6 noktada 6.kez 380 litre biyolojik ilaçlama yapıldı.

Kızılırmak nehrinde Simillium SPP.(üvez sineği)'ne karşı en etkili mücadelenin nehir içinde yaşam sürdüren larvalara karşı yapıldığını, ve zararlının erişkin hale gelip insan ve hayvanlara zarar vermeden, kontrol altına alıp, düzenli olarak popülasyonları takip edilen zararlıya karşı en etkin mücadele yöntemi olan ve ekolojik sisteme ve diğer canlılara hiçbir zararı ve yan etkisi bulunmayan Biyolojik Larvasit ile ilaçlama düzenli olarak İl Özel İdaresi teknik personellerinin kontrolünde 15 gün aralıklarla devam ediyor.

Kızılırmak’ta üvez sineği ile etkin mücadele devam ediyor

Kızılırmak’ta üvez sineği ile etkin mücadele devam ediyor

Kızılırmak’ta üvez sineği ile etkin mücadele devam ediyor

Kızılırmak’ta üvez sineği ile etkin mücadele devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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