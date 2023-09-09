Kızılkoyun Nekropolü ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Balıklıgöl Platosu'nda yer alan Kızılkoyun Çay Bahçesi, yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kızılkoyun Nekropolü ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Balıklıgöl Platosu'nda yer alan Kızılkoyun Çay Bahçesi, yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası oldu. Sıcak yaz gecelerinde vatandaşlar, belediyenin çay bahçelerinde serin bir ortamda vakit geçiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi yapıların ön plana çıkarılması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde betonarme yapılardan arındırılan Kızılkoyun Çay Bahçesi, vatandaşların uğrak noktası oldu. Roma dönemine ait kaya mezarlar ve mağaralar ile Balıklıgöl, tarihi Şanlıurfa Kalesi ve Müze kompleksinin yer aldığı platodaki Kızılkoyun Mağaraları ve Kızılkoyun Çay Bahçesi, gece görünümü ile şehre farklı bir estetik kattı. Kızılkoyun Çay Bahçesi, ışıklandırma çalışmasıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Vatandaşlar sıcak yaz akşamlarında Kızılkoyun Çay Bahçesine gelerek serin bir ortamda vakit geçiriyor.

Şanlıurfalı vatandaşlar tarihle iç içi bir ortamın kente kazandırılmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Kızılkoyun Nekropolü ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Kızılkoyun Nekropolü ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Kızılkoyun Nekropolü ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Kızılkoyun Nekropolü ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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