Kızıltan: "Mersin net ihracatçı bir kenttir"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin'in, ihracatı ithalatından fazla olan, cari açığı olmayan, oluşturduğu katma değerle net ihracatçı bir kent olduğunu belirterek, "Marmara'ya sıkışan ekonomimizin aradığı yeni ekonomi bölgesi, gelir dağılımını adil hale getirecek, zenginliği Anadolu'ya yayacak yeni ekonomi bölgesi burasıdır" dedi.

Kızıltan, ekonomik verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2018 yılının Ocak ve Ekim ayı arasında Mersin firmalarının 1 milyar 332 milyon dolar ihracat, 986 milyon dolar da ithalat yaptığını hatırlatarak, "Yani ihracatı ithalatından fazla olan, cari açığı olmayan, oluşturduğu katma değerle net ihracatçı bir kentiz. Bu rakamlarda ne yazık ki, üretimini Mersin'de yapmasına, yıllardır Mersin'de kurulu olmasına rağmen, şirket merkezleri İstanbul'da olduğu için vergi ve ihracat rakamları kentimizin hanesine yazılmayan firmalar yok. Aslında reel anlamda baktığımızda Mersin'in ihracat ve vergi rakamları çok daha yüksek" diye konuştu.

"Marmara'ya sıkışan ekonomimizin aradığı yeni ekonomi bölgesi Mersin'dir"

İhracatı Mersin'den yüksek olan bazı illerin ithalatlarının da daha yüksek olduğuna işaret eden Kızıltan, "O zaman ülkeye katkı nerede? Önemli olan her ilin üretim mantığında ihracata, net ihracata odaklanması ve cari açık vermemesidir. Mersin bu anlamda bir rol-modeldir. Mersin ve hinterlantını birlikte değerlendirdiğimizde, yine aynı dönemde 8 milyar 288 milyon ihracat ve 9 milyar 951 milyon ithalatla yıl bazı tahmini ile en az 20 milyar dolarlık bir uluslararası ticaret hacminin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bize göre eksik yatırımlar tamamlandığında üretim ve dış ticaret anlamında yeni bir Marmara Bölgesi'dir. Marmara'ya sıkışan ekonomimizin aradığı yeni ekonomi bölgesi, gelir dağılımını adil hale getirecek, zenginliği Anadolu'ya yayacak yeni ekonomi bölgesi burasıdır" ifadelerini kullandı.

Sanayisi gelişmiş, tarımda iyi durumda olan ülkelere ve kıtalara ihracat yapılıyor olmasının da Mersin'in üretimde kaliteyi yakaladığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Kızıltan, "Eksik olan birkaç yatırım dokunuşunun Mersin'in ihracat rakamlarını katlayacağına inanıyoruz. Mersin'in hedefi şudur; hangi sektör olursa olsun, ister ticaret, ister tarım, ister sanayi, isterse hizmetler olsun, tüm bu sektörleri ihracat ve dış ticarete entegre etmek, teknolojiye entegre etmek, yenilikçilik, ar-ge ve markalaşmaya entegre etmek. MTSO olarak bunları eğitimlerle destekleyerek gündemimizin en başında tutmaya devem edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ekonomi Şurası'nda tüm sorunları Cumhurbaşkanımıza ilettik"

Geçtiğimiz hafta TOBB öncülüğünde yapılan Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kentin ve bölgenin sorunlarını anlatma fırsatı bulduklarını da söyleyen Kızıltan, şöyle devam etti; "Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlarımızın olduğu toplantıda kürsüden şu sorunları gündeme getirdim: Finansmana erişim zorluğumuzdan bahsettim ve yüksek faizin olumsuz etkilerinden dolayı, işletmelere kredi faizi desteği verilmesini gündeme getirdik. Toplantıda özel sektörün KDV alacaklarının ödenmesini, maliyetlerimizi arttıran enerji faktöründe, üretimde ve ticarette kullanılan doğal gaz ve elektrikteki KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesini, tarım ve ticarette kullanılan elektrikten alınan yüzde 2 TRT payının da kaldırılmasını talep ettik. Ayrıca, yatırım teşvik sisteminin revize edilmesini, ilçe ve istihdam dostu bazlı bir yatırım teşvik sisteminin oluşturulmasını ve katma değer oluşturana destek veren bir sistemi talep ettik. "İşveren ve çalışan bir ailedir, biri olmazsa diğer olmaz" dedik ve işletmelerimizin ayakta durabilmesi adına 2019 yılı boyunca SGK işveren primlerinin alınmamasını dile getirdik. İş dünyasına nefes aldıracak ve işçi kardeşlerimiz ile ekmeğimizi paylaşmaya devam etmemizi sağlayacak düzenlemelere çok ihtiyacımız var dedik. Benzer bir çok sorun ve talepleri iletme fırsatı bulduk."

"Mersin, ülkemizin sosyal huzurunun ve ekonomik zenginliğinin payandasıdır"

Kızıltan, gündeme getirdikleri konuların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yakından takip edilmesinin kendilerini mutluğu ettiğini belirtirken, görüşmede Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir "istihdam seferberliği" başlatılması için oda ve borsa temsilcilerinin çalışma yapmasını talep ettiğini de ifade ederek, "Mersin'in 2019 yılı istihdam hedefi de 40 bin yeni istihdam olarak belirlendi. Bu noktada Mersin iş dünyası olarak en zor zamanlarda bile istihdam şampiyonu olduk. Bu çabaya devam ederek bu hedefi yakalayacağız. Yeter ki, bunu sağlayacak, önünü açacak yatırımlarımız yerine gelsin. Mersin iş dünyası olarak Cumhurbaşkanımıza, Mersin'in genel bütçeye aldığından fazlasını veren bir kent olduğunu, Mersin'in bekleyen yatırımlarının olduğunu, havaalanı, yeni konteyner limanı, Çeşmeli-Taşucu Otoyolu, Seka Limanının özelleştirilmesi ve turizm bölgelerinin tamamlanması durumunda Mersin'in taahhüt ettiğinden çok daha fazla istihdam oluşturacağını söyledim. Sonuçları ile şuranın hayırlı olmasını diliyorum. Ve şunun tekrar altını çiziyorum. Mersin'in giderilen her eksiği, ülkemize yapılan bir katkıdır, ülke ihracatına verilen bir katkıdır. Çünkü Mersin aldığından fazlasını ülkesine veren bir kenttir, bununla da gurur duymaktadır" dedi.

Kaynak: İHA