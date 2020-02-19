Kızıltepe Belediyesi Gençlik Merkezi 14 bin gence hizmet veriyor

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Merkez 14 bin gence hizmet veriyor.

700 metrekarelik iki katlı alana sahip olan Gençlik ve Kültür Merkezi, içerisinde barındırdığı birbirinden farklı çalışmalarla 14 bin gence hizmet veriyor. Kızıltepe gençliğine yeni bir alternatif sunan merkezin amacı, gençlerin bir araya gelip, kendi gelişimleri için çalışmalar yapacağı bir ortam sağlamak. Ferah ve modern dekorasyonu ile kısa zamanda geçlerin uğrak yerlerinden biri haline gelen merkezde, gençlere yönelik eğitici kurslar veriliyor. Kurslar arasında bilgisayar, resim, diksiyon, Osmanlıca, liderlik, işaret dili, ilk yardım ve yaşlı bakımı kursu bulunuyor.

Kütüphane, çalışma ve seminer salonunun da yer aldığı merkezde üniversiteye hazırlanan gençlere temel dersler de veriliyor. Binlerce kitabın arasında ders çalışan gençler ders aralarında kafeterya da ücretsiz çay ve kahve içebiliyor.

Kaynak: İHA