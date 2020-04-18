Kızıltepe Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında sokak köpeklerini unutmadı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge uyarınca, lokanta, kafeterya, restoran gibi mekanların kapatılması, "Evde kal" çağrıları ile sokak ve caddelerdeki sosyal hareketlilik de yavaşladı. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kedi ve köpeklerin yiyecek bulması zorlaştırdı. Bunun üzerine Kızıltepe Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlattı. İlçe merkezinde belirlenen Cumhuriyet Meydanı ve Hastane Caddesi olmak üzere toplamda 12 noktaya sokak hayvanları için yem bırakılmaya devam edildi.

Kaynak: İHA