Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü engel tanımıyor

Türkiye Bedensel Engelliler Basketbol Bölgesel Lig D Grubu'nda mücadele eden Kızıltepe Engelliler Gücü tekerlekli sandalye basketbol takımı, Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü tekerlekli basketbol takımını 59-43 yendi.

Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı Kızıltepe Kapalı Spor Salonu'nda ağırladığı Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü tekerlekli basketbol takımını yenerek 2. lig yolunda önemli bir engeli aştı. Maç sonunda bir açıklama yapan Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yusuf Taşkın, kendi evlerinde oynadıkları maçın öneminin çok büyük olduğunu söyledi. Taşkın, "İlk maçta deplasmanda 2 sayı farkla geçtiğimiz Hakkari ekibini yenmek zorundaydılar. Grup birincilerin direk ikinci lige çıkacağı bu maçın önemini bilerek sahaya çıkan sporcularımız kontrolü elden bırakmadan müsabaka boyunca hep üstün oynayarak, çok iyi bir galibiyete imza attılar. Sporcularımı bu galibiyetlerinden ötürü kutluyorum. Bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkür ediyorum. Hedefimiz, kalan 4 maçımıza da kazanıp namağlup ikinci lige çıkıp başarılarımızla Mardin'i en iyi bir şekilde temsil etmek. Son olarak buradan basınımız aracılığıyla bir daha söylüyorum. Mardin'in bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Herkes elini taşın altına koymasın, elini vicdanına koysun. Çünkü biz farklıyız ve farklı bir amaca hizmet ediyoruz. Herkes insan bir engelli adayı olduğunu unutmasın" dedi.

Kaynak: İHA