Kızıltepe polisinden asayiş uygulaması

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliği için akşam saatlerinde de asayiş uygulaması yapıyor.

Asayiş Büro ekipleri vatandaşın huzuru için uygulamalarına ara vermeden devam ediyor. 5 polis ekibiyle ilçenin en işlek caddelerinde asayiş uygulaması yapıldı. Bu bilgelerden bir tanesi de Cumhuriyet Meydanı oldu. Ekipler tarafından 168 kişinin kimlik sorgusu ve üst baş araması yapıldı. Asayiş Büro ekipleri halkın huzur ve güvenin için uygulamaların devam edeceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: İHA