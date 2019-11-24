Kızıltepe’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaymakamlık, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Kızıltepe'de bir düğün salonunda gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, kurum müdürleri ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan bir öğretmenin bir günü anlatan kısa filim sine vizyondan katılımcılara izlettirildi. Göreve yeni başlayan öğretmenler dev Türk bayrağı açarak yemin etti. Kaymakam Çam yemin törenine katılan öğretmenlere birer hediye verdi. Öğretmenlerden oluşan koro birbirinden güzel türküler seslendirdi. Programda halaylar çekildi, oyunlar oynandı. İlçe Milli Eğitimi Müdürü Ahmet Aslan programın açılış konuşmasını yaparak eğitimcilerin gününü kutladı ve göreve yeni başlayan öğretmenlere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Programda konuşan Kaymakam Çam, şehit öğretmen Aybüke ve Necmettin öğretmeni yad ederek sözlerine başladı. Kaymakam Çam, "Ülkemizin ilerlemesini, istemeyen terör örgütleri, bu ülkenin düşmanları her dönem olduğu gibi bu dönemde de devamlı çalışıyorlar. Daha 23-24 yaşında sadece amacı ve gayesi iyi insan yetiştirmek olan Necmettin öğretmenimizi yolda seyir halindeyken şehit edip Munzur Vadisi'ne atıyorlar. Bu şunu gösteriyor değerli arkadaşlar bir öğretmen bir ülkenin ilerleyebilmesi noktasında, yükselebilmesi noktasında en önemli mihenk taşıdır. İşte terör örgütleri bundan dolayı bu öğretmenlerimizi şehit ettiler. Sizin en önemli özelliğiniz insan yetiştirmek. Bu ülkenin geleceğini yetiştiriyorsunuz. Bu ülkenin ilerleyebilmesi için sizlere çok büyük görevler düşüyor. Sunu unutmayın 2 artı 2'nin ederinin 4 olduğunu bütün öğretmeler öğretebilir ancak iki helal liranın 3 helal liradan daha büyük olduğunu sadece idealist öğretmenler öğretebilir. Onun için bu ülkenin çok daha müreffeh ve yaşanılabilir bir ülke olabilmesi için idealist öğretmenlere ihtiyacımız var" dedi.

Program eğitimcilere verilen yemeğin ardından son buldu.

Kaynak: İHA