Kızıltepe’de altyapı çalışmaları

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediye Başkanlığı 2020 yılı yıllık eylem planı çerçevesinde, ilçe merkezinde yağmur suyu tahliye borularının döşeme çalışmalarına devam ediyor.

2020 yılı Ocak ayında hazırlanan yıllık eylem planında kararlaştırılan ve şubat ayında Yenimahalle Şahkulubey Caddesinde başlanan yağmur suyu tahliye borularının döşeme çalışmaları, Tepebaşı Mahallesinde devam edip Cumhuriyet Mahallesi'nde tamamlandı. Yapılan çalışmalar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı. Toplantıya Hüseyin Çam, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Müdürü Sadullah Turgut, İlçe Müftüsü Mahsun Taşçı ve MARSU Kızıltepe Şube Müdürü Abdulkadir Elçioğlu katıldı. Toplantıda ilçe merkezinde asfaltlama çalışmalarına başlanacak olan dört mahallede yağmur suyu tahliye borularının döşeme çalışmaları değerlendirildi.

Döşeme çalışmaları tamamlanan üç mahallede yaklaşık 6 bin metre yağmur suyu tahliye borusu döşendi. Kızıltepe Belediyesinin boru, rögar, ızgara ve benzeri gerekli malzemeleri temin ederek araç ve ekipman ile katkıda bulunduğu çalışmalar MARSU Müdürlüğünün organizesiyle yapıldı. Yenimahallede 507 ve 508. sokaklardan başlamak üzere Şeyh Selim Mezarlığı, Şahkulubey Caddesinden Zergan deresine kadar borular döşendi. Tepebaşı Mahallesinde 624. sokak, Kilise Caddesi kavşağı, Anafartalar Caddesinin bir kısmı ile Işıklı Caddeden TEDAŞ kavşağına kadar döşeme yapılarak, eski Hastane Caddesi ana hattına bağlandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 913, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 923, 924 ve 925. sokaklarında boru döşeme çalışmaları yapıldı. Yağmur borularının döşendiği hatlara su bırakılarak testleri başarıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA