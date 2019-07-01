Kızıltepe’de Barış Derneği açılış programı düzenlendi

MARDİN (İHA) – Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kısa bir süre önce kurulan Barış Derneği'nin açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Kızıltepe ilçesinde kısa bir süre önce kurulan derneğin açılış töreni Kızıltepe Hububatçılar Derneği konferans salonunda gerçekleşti. Barış Derneği Genel Başkanı Cemil Aydoğan, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılış ile ilgili konuşan Barış Derneği Genel Başkanı Cemil Aydoğan, derneklerinin Mardin, bölge ve Türkiye'ye hitap edeceğini söyledi.

Barış Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şerif Öter ise, derneğin kurucu üyelerinin öz geçmişlerini okudu.

Programda yapılan konuşmalarda Barış Derneği'nin bölgede olduğu kadar ülke içinde de barış adına aktif rol alacağı belirtildi.

Kaynak: İHA