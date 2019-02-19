Kızıltepe’de ’Bir yetim gülerse dünya güler’ kermesi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Zübeyde Hanım Anaokulu aile birliği "Beni hayata dündür" isimli geri dönüşüm sergisi ve "Bir yetim gülerse dünya güler" projesi kapsamında kermes düzenledi.

Kızıltepe Zübeyde Hanım Anaokulu'nda eğitim güren mink öğrenciler her sınıf için bir yetim kardeş belirledi. Okulun aile birliği ve okul idarecileri yetim öğrencilere yardım etmek için "Beni hayata dündür" isimli geri dönüşüm sergisi ve "Bir yetim gülerse dünya güler kermesi" düzenledi.

Ebeveynler evlerinde yaptıkları kek, pas, sarma gibi ürünleri kermeste sattı. Kermese katılan aileler kermese katkı sundukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Velilerden Zelal Aydoğan, "Bugün herkes bir şey yapıp getirdi. Ben de kızımla birlikte evde çorba yaptık ve okula getirdik, okula götürdük sattık. Öğretmenler sağ olsun destek verdiler. Çok güzel bir şey oldu. Herkes elinden geleni getirdi, bunun devam etmesini istiyoruz" dedi.

Kermesin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, şube müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA