Kızıltepe’de ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ etkinliği

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İpek Yolu üzerinde uygulama gerçekleştirildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı'nca "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Emin Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Öztürk katıldı. Protokol üyeleri çocuklara kırmızı düdük dağıttı. Trafik polisleri, sürücü ve yaylara "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" broşürleri dağıttı. Trafik polisleri, sürücülere yayaların geçiş üstünlüğünün olduğu uyarında bulunuldu. Burada bir konuşma yapan Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, Bakanlığın yayaların trafikte önceliği hakkında yaptığı kampanya için burada toplandıklarını söyledi. Kaymakam Yüzer, "Yayaların öncelik haklarının olduğunu göstermek istiyoruz. Ayrıca da broşürler ve kırmızı düdüklerle sürücülerde yaya geçişlerindeki farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Umarız sürücülerimiz şehir içinde hızlarını artırmadan seferlerini yaparlar. Herkesin bu konuda bilinçli olmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA