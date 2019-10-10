Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko: 68-56
KIZILYILDIZ: Lorenzo Brown 13, Lazic 3, Baron 3, Derrick Brown 7, Gist 11, Covic, Perperoglou 11, Davidovac 5, Faye 8, Dobric 2, Jenkins, Ojo 5
SALON: Stark
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Piotr Pastusiak, Rain Peerandi
KIZILYILDIZ: Lorenzo Brown 13, Lazic 3, Baron 3, Derrick Brown 7, Gist 11, Covic, Perperoglou 11, Davidovac 5, Faye 8, Dobric 2, Jenkins, Ojo 5
FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 6, De Colo 19, Kalinic 3, Williams, Vesely 6, Melih Mahmutoğlu 6, Ali Muhammed 13, Ahmet Düverioğlu 2, Datome, Stimac 1
1'İNCİ PERİYOT: 15-16
DEVRE: 35-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-43
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 68-56 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 19 sayı ile Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando de Colo oldu.
Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki bir sonraki maçında 17 Ekim Perşembe günü evinde İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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