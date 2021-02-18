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  3. Kızılyıldız - Milan maç özeti izle 2-2!

Kızılyıldız - Milan maç özeti izle 2-2!

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçında maçında Kızılyıldız ile Milan 2-2 berabere kaldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise mücadelede sonradan oyuna dahil oldu.

Avrupa'nın iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 Turunda ilk maçlar dün oynandı. Bu kapsamda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Seria A lideri Milan'ı konuk etti.  Türkiye saati ile 20.55'de Kızılyıldız'ın sahası olan  Stadion Rajko Mitic'te oynanan ve  Anastasios Sidiropoulos yönettiği maçta taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. 

Milan mücadelenin 42.dakikasında Pankov'un kendi kalesine atığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. 52.dakikada Kanga'nın penaltıdan  attığı golle Kızılyıldız mücadelede beraberliği yakaladı. Bu kez Milan 61.dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen sol bek oyuncusu Theo Hernandez attığı golle takımını mücadelede ikinci kez öne geçirdi. Bu kez 90+2. dakikada sahneye çıkan Pavkov takımına beraberliği getirdi. Mücadele böylece 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kızılyıldız - Milan maç özeti izle 2-2!

HAKAN ÇALHANOĞLU SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Milan'da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadelenin 82.dakikasında Mandzukic'in yerine oyuna dahil oldu.

KIZILYILDIZ - MİLAN MAÇ ÖZETİ

Kızılyıldız ile Milan arasında oynanan mücadelenin özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

KIZILYILDIZ - MİLAN MAÇ ÖZETİ

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında 2006 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Tur eleme maçında Milan rakibini 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek tur atlamıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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