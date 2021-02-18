Kızılyıldız - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa'nın iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 Turunda ilk maçlar bugün oynanacak. Bu kapsamda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Seria A lideri Milan'ı konuk edecek.

KIZILYILDIZ - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız ile Milan arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı bugün (18 Şubat) Türkiye saati ile 20.55'de Kızılyıldız'ın sahası olan Stadion Rajko Mitic'te oynanacak. Mücadeleyi Anastasios Sidiropoulos yönetecek. Sidiropoulos'un yardımcılıklarını Polychronis Kostaras ve Lazaros Dimitriadis yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ioannis Papadopoulos olacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Kızılyıldız - Milan maçı BeIN Sports HD1'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında 2006 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Tur eleme maçında Milan rakibini 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek tur atlamıştı.