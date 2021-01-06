Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Euroleague'de mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız karşısına çıkıyor. Peki, Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada bulunuyor. Kızılyıldız mts ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyet sonucunda 15. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 77-63'lük skorla kazanmıştı.
HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta maçında Kızılyıldız’a konuk oluyor. 7 Ocak Perşembe günü (yarın) TSİ 21.00’da Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Robert Vyklicky (Çekya) hakem üçlüsü yönetecek.