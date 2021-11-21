Kızına karşı cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! O kayıtla ilgili bilirkişi raporu yayınlandı!

İzmir'in Konak ilçesinde eşi Serkan E. ile boşandığı halde aynı evde yaşamaya devam eden Asya D., iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tabancayla ateş ederek Serkan E.'yi ağır yaralamıştı. O dava ile ilgili ortaya çıkan ses kayıtlarının ardından bilirkişi raporu da yayınlandı. Raporun sonucunda Serkan E.'nin kızına karşı cinsel içerikli sözler söylediği ve hakaret içeren sözler söylediğinin tespit edildiği ifadelerine yer verildi.

ANNESİNİ İNANDIRAMADI EVDEN KAÇTI

İzmir'in Konak ilçesi Hilal Mahallesi'nde meydana gelen olay, 7 Eylül günü saat 02.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre işsiz olduğu belirtilen Serkan E. 9 yıl önce büyük kızı Ecem B.'ye yönelik cinsel istismarda bulunmaya başladı. Genç kızın 4 yıl boyunca uğradığı cinsel istismar, Serkan E.'nin bir farklı suçtan cezaevine girmesiyle sona erdi. Daha sonra durumu annesine anlatan Ecem B., annesini kendine inandırmadı ve ailesinin isteğiyle psikolojik tedavi göremeye, ilaçlar kullanmaya başladı. Bir süre bu şekilde devam ettikten sonra genç kız kaçarak evlendi ve evden ayrıldı.

GERÇEKLER SES KAYDIYLA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bir süre sonra tahliye olan ve eve dönen Serkan E., bu kez de küçük kızı Sıla E.'ye istismar etmeye başladı. Sıla E.'nin de yaşadıklarını annesi Asya D.'ye anlatması üzerine iki kızının anlattıklarının tesadüf olamayacağından şüphelenen anne kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi. İstismarlarına devam eden Serkan E. ses kayıt cihazına yakalandı. Daha sonra sesleri dinleyen Asya D., tartışma esnasında bulduğu silahla Serkan E.'yi ağır yaraladı. Serkan E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Asya D. ise gözaltına alındı ve adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakkında, 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından, suç duyurusunda bulunulan Serkan E., soruşturma kapsamında tutuklandı.

"EĞER SÖYLERSEN ANNENİ VE KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRÜRÜM"

Soruşturmanın devam ettiği davada Serkan E.'nin istismarda bulunduğu iddia edilen ilk çocuğu Ecem B. ifadesinde, "Annem ve babam boşanmasına rağmen birlikte yaşıyordu. Babam beni de taciz etti. Bu olay, yaklaşık 9 yıl önce başladı ve 4 yıl sürdü. Cinsel birliktelik olmuyordu. Annem böbrek hastası. Eğer söylersen 'annen ölür, kardeşlerini öldürürüm' diyordu. Korkudan bir şey anlatamadım. 7 Eylül'de annem kaydı dinledi. Ses kayıtlarında kardeşim Sıla, 'Git başımdan artık' diyordu. Ve yine kayıtlarda babamın kardeşimi taciz ettiği vardı. Annem bu sesleri duyunca babamın bulunduğu odaya girdi. Diğer 2 kardeşim uyuyordu. Sadece annem, babam, ben ve Sıla ayaktaydık. Annem ve babam tartışmaya başladı. Annem 'bunu nasıl yaparsın?' dedi. Babam da 'madem öğrendin, kabulleneceksin. Büyük kızın eşinden boşanacak. Üçünüz benim istediğimi yapacaksınız' dedi. Bunun üzerine annem 'karakola gideceğim' dedi. Ardından annemin 'bırak saçımı' dediğini duydum. Sonrasında silah sesi duyuldu" şeklinde konuştu.

"EŞİME AİT SİLAHI ALDIM, ATEŞLEDİM"

İki kızının da habersiz bir şekilde benzer şeylerden bahsettiği için şüphelendiğini ifade eden anne Asta D., "Ecem B.'nin, yıllar önce bana bu tarz konulardan bahsettiğinden küçük kızım Sıla E.'nin haberi yoktu. Duyduklarımdan sonra aynı şeyleri anlatmalarının tesadüf olmadığını düşündüm. Ses kayıt cihazı aldım. Kızımın iç çamaşırının içine dikerek yerleştirdim. Eğer ki baban yine aynı şeyleri yaparsa tuşuna bas, çalıştır dedim. Böyle yapmamın nedeni, gerçekten böyle bir durum varsa polise giderek şikayetçi olma istediğimdendir. Ses kaydını yapmış ama utandığından hemen verememiş. Olay günü dinlediğim ses kaydında 'Ecem B. ile yaşayamadığımı senle yaşadık. Neydik, ne olduk' diyordu. 'Madem öğrendin. O zaman üçünüz de kuma olursunuz, aynı anda ilişki yaşarız' dedi. Polise şikayet edeceğimi söyledim. Saçımı çekip, beni fırlattı. Yere düştüm. Kalkınca aynanın önünde eşime ait silahı aldım, ateşledim" ifadelerine yer verdi.

"SEVİŞMEK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

İlgili ses kayırlarıyla ilgili bilirkişi raporları da yayınlandı. Raporda "Diyaloglarda, erkek şahsın kıza yönelik cinsel anlamda söylemlerde bulunduğu, ayrıca hakaret içerikli söylemlerde de bulunduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.. Serkan E. ile Sıla E.'nin konuşmalarının dökümlerine yer verilen raporda, Serkan E.'nin kızına yönelik, "Madem 6 Eylül'de okulun açılacak, rahat rahat gitmek isteyeceksin, o zaman bana bir adım geleceksin. Sabahleyin çıkıp okuluna gitmek varken neden gitmeyesin" dediği, bir başka diyalogda yine Sıla E.'nin Serkan E.'ye karşı, birçok kez "Git başımdan, yeter artık" dediği ancak Serkan E.'nin, "Sana para verdim. Arkadaşlarınla git, eğlen, gez dedim. Şimdi sen benim önceden yaşanmış şeylerimi neden kısıtladın onu anlamadım" dediği kaydedildi. Yine bir başka konuşmada, Sıla E.'nin kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığı Serkan E.'nin "Sevişmek kötü bir şey değil. Yapacağın 3-5 dakika bir şey. Sonrasını zaten bekliyorsun, okula mı gideceksin, gezip tozmaya mı gideceksin, ne yapacaksan yaparsın. Bir kere neden yapmıyoruz, yapmadığımız şey mi" dediği belirtildi.

Anne Asya D. ve kızı Sıla E.'nin avukatı Efe Alper, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, öz babanın kızına karşı gerçekleştirdiği cinsel istismarın yayınlanan bilirkişi raporlarıyla da tescillendiğini belirtti.