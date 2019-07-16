Kızına mermi yutturan damadı öldüren babaya müebbet

Kayseri'de kızına şiddet uyguladığı, mermi yutturduğu gerekçesiyle gece yarısı 44 yaşındaki damadını av tüfeği ile kafasına sıkarak öldüren ve polis ekiplerine teslim olan 53 yaşındaki kayınbabaya müebbet hapis cezası verildi.

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4220. Sokak 5A sayılı yerde 4 Eylül saat:04.00 sıralarında meydana gelen olayda, 53 yaşındaki K.İ., 44 yaşındaki damadı Mehmet Z.K.'nın 35 yaşındaki kızı A.K.'ya şiddet uyguladığını öğrendi. Olay günü K.İ., kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı damadı Mehmet Z.K.'yı yanında bulunan av tüfeği ile kafasına ateş ederek öldürdü. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mehmet Z.K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, 53 yaşındaki kayınbaba K.İ.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyet'teki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edilen K.İ. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık K.İ. ve öldürülen Mehmet Z.K.'nın kardeşi ile avukatları hazır Bulundu.

Öldürülen Mehmet Z.K.'nin aile avukatı, sanık da herhangi bir atış artığı tespit edilemediğini iddia ederek, sanığın suçu üzerine aldığını, maktulün fikir ve eylem birliği içerisinde öldürüldüğünü ifade etti.

Tutuklu sanık K.İ. ise mahkemede "Siz de babasınız, ben de bir babayım. 4 çocuğu olan birisini neden öldüreyim? Kızıma "kökünü kazıyacağım" ne demek? Kızıma mermi yutturmak ne demek hakim bey? Kızımın işkenceye uğradığını daha sonra öğrendim, damat ile konuşmak istedim ama kendiliğinden silah patladı. Yargıya güveniyorum, pişmanım" dedi.

"Eşim beni korkutmak için mermi yutturdu"

17 Nisan'da görülen celsede babası K.İ. tarafından öldürülen Mehmet Z.K.'nin eşi A.K. de müşteki olarak dinlenmiş, Mehmet z.K.'nin evli kaldıkları dönemde kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyleyerek, şöyle konuşmuştu: "Bana sürekli şiddet uygulardı. Evin içerisinde ateş ederdi, beni korkutmak için kurşun yani mermi bile yutturdu. Olay öncesi şiddet ve tehditleri artınca Kayseri'deki anne ve babamı aradım. Eşim, Kayseri'ye gideceğimizi söyledi, ben kabul etmeyince yine tehdit etti. Kayseri'ye geldik, babamın evine gittik. Orada da bir gün beni "babanı son görüşün" diyerek tehdit edip dövdü, babam balkondan gördü. Gelirken yanında silah olduğunu biliyordum, Kayseri'ye gelmeden "kökünüzü kurutacağım" diye tehditler ediyordu. Eşim, kız kardeşim P.İ.'ye de kaş göz yapıyor, tacizde bulunuyormuş. Babama şiddet gördüğümü, eşim de silah olduğunu söyledim. Eşim tek yatıyordu, babam salonda uyuyordu. Silah seslerini duyduktan sonra uyandık, babamdan şikayetçi değilim."

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık K.İ.'ye "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek, herhangi bir indirim maddesi uygulamadan tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA