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  3. Kızını bıçaklayan baba 'Kızım sürekli paramı yiyordu' dedi (2)

Kızını bıçaklayan baba 'Kızım sürekli paramı yiyordu' dedi (2)

Bursa'da tartıştığı kızı kızı Yasemin Soyudemir'i 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan baba Mehmet Adnan Soyudemir, işlemlerinin ardından tutuklanma...

Kızını bıçaklayan baba 'Kızım sürekli paramı yiyordu' dedi (2)

TUTUKLANDI

Bursa'da tartıştığı kızı kızı Yasemin Soyudemir'i 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan baba Mehmet Adnan Soyudemir, işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Baba Soyudemir'in mahkemede yaptığı savunmasında, "Hesabımda hiç para bırakmamıştı. Sürekli paramı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum" dediği öğrenildi. Mehmet Adnan Soyudemir, Sulh Ceza Hakimliğince "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

DHA

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