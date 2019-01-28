Kızını boğarak öldüren kadın, polise teslim oldu (2)
Van'ın Tuşba ilçesinde, tartıştığı kızı Ayşe Ayna'yı boğarak, öldüren Necla Ayna, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Van'ın Tuşba ilçesinde, tartıştığı kızı Ayşe Ayna'yı boğarak, öldüren Necla Ayna, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Anne Ayna, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
DHA
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