Kızını cinsel ilişkiye zorlayan anne ve sevgilisi mahkemede birbirlerini suçladı

ESKİŞEHİR'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorladığı ve çocuğunun çıplak fotoğraflarını ona gönderdiği iddiasıyla tutuklanan anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K. (48), hakim karşısına çıktı. İlk savunmalarında birbirlerini suçlayan sanıklardan Ö.A., "Tehditlerinden tedirgin olduğum için sanıkla buluşmaya devam ettim. Sanığın değişik cinsel istekleri oluyordu. Başka kadınlar bulmamı istiyordu, ben etrafımda fahişe kadın aramaya başlar hale gelmiştim" dedi.

Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu olan anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından mahkemede ilk savunmasını yapan Ö.A., sevgilisi olan H.H.K.'nın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Sanık H.H.K.'nın silahı olduğunu bildiği için korktuğunu anlatan anne Ö.A. ifadesinde, "Eşimi öldürebileceğini, aileme zarar verebileceğini belirterek beni tehdit edip benim onunla görüşmemi sağlamaya çalışıyordu. Ben bu tehditlerinden tedirgin olduğum için sanıkla buluşmaya devam ettim. Sanığın değişik cinsel istekleri oluyordu. Başka kadınlar bulmamı istiyordu, ben etrafımda fahişe kadın aramaya başlar hale gelmiştim. Sanığın bana olan tehditleri sebebiyle korktuğumdan dolayı bu durumu eşimi de polise de anlatamıyordum. Sanığın benden olan taleplerini yerine getirmek zorunda kalıyordum, çünkü sürekli beni tehdit ediyordu. Sanık, kızım mağduru da tanıyordu, kızımla birlikte olmak istediğini söyleyerek bana kızımı ayarlamamı yine tehditle söyledi. Sanık yine tehditleriyle kızımı ona götürmemi istedi, ben tehditlerinden endişe duyduğum için çocuklarımı ve mağduru da yanıma alarak diğer sanıkla buluşma yerimiz olan aparta gittik. Sanık çıplak bir vaziyette evde bekliyordu, ben başlangıçta üç çocuğumu odaya koydum, sonra sanığın bulunduğu odaya gittim. Benim koluma vurdu, benden kızımı çağırmamı istedi. Ben başlangıçta bunu kabul etmedim, kızımın küçük olduğunu, çağıramayacağımı söyledim. Sanık bana "ne yapabileceğimi biliyorsun" diye söyleyince ben tedirgin oldum ve kızımı bulunduğu odadan sanığın bulunduğu odaya çağırdım, odada sanık, ben ve kızım vardık" dedi.

KIZININ ÖNÜNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞ

Tutuklu sanık anne Ö.A., diğer sanık H.H.K. ile apartta cinsel ilişkiye girdiğini ve bu sırada 14 yaşındaki kızının da odada olduğunu söyledi. Sanık H.H.K.'nın isteklerini tehditleri nedeniyle yapmak zorunda kaldığını öne süren Ö.A., "Sanık bana soyunmamı söylediği için ben soyunmuştum, sanık kızımın da soyunmasını istediğini söyleyince ben de soyunmasını söyledim. Sanık önce benimle cinsel ilişkiye girdi, bu cinsel ilişki sırasında kızım odadaydı. Biz cinsel ilişkiye girdikten sonra sanık kızımı yatağa attı, duvara sıkıştırır bir tarzda öpmeye başladı. Sanığın kızıma karşı eylemleri yaklaşık 7-8 dakika kadar sürdü, daha sonra ben kızım ve diğer çocuklarımı bir taksi çağırarak aparttan gönderdim. Sonraki süreçte kızımı bir iki kere çıplak fotoğraflarını sanığa göndermek durumunda kaldım. Ben kesinlikle iddia edilen suçlamaları kabul etmiyorum, yapmış olduğum ve savunmamda belirtmiş olduğum eylemleri diğer sanığın baskı ve tehditleri sebebiyle yapmak zorunda kaldım, suç kastıyla hareket etmiş değilim, bu yüzden beraatıma karar verilmesini istiyorum" diye konuştu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ, SEVGİLİSİNİ SUÇLADI

Tutuklu diğer sanık H.H.K. ise suçlamaları kabul etmedi ve kimseden çıplak fotoğraf istemediğini söyledi. Apartta Ö.A.'nın kendisi ve kızına ait gönderdiği fotoğrafları konuşmak için buluştuklarını anlatan sanık H.H.K., "Ben, Ö.A.'yı tehdit etmiş değilim, savunmalarını kabul etmiyorum. Beni çok sevdiğini benden ayrılmak istemediğini söylüyordu, sonra tekrar görüşmeye başladık. Benim telefonuma kızının telefonu üzerinden bana iki tane fotoğraf gönderildi. Fotoğraflardan biri sanık Ö.A. fotoğrafıydı, diğeri kızının fotoğrafıydı. Ben mesajla bana neden fotoğraf attıklarını sordum, Ö.A. da yanlışlık olduğunu söyledi. Fotoğraf mevzusunu konuşmak için buluşmaya karar verdik. Ö.A. çocuklarını da getirmişti. Aparttayken biz sadece Ö.A. ile bu fotoğraf mevzusunu konuştuk, kesinlikle cinsel ilişki de yaşamadım. Mağdura bahsi geçen eylemleri de işlemedim, belirttiğim gibi benden ayrılmak istemiyordu. Ancak ben bu fotoğraf mevzusundan sonra huzursuz oldum, çocuklarını önden gönderdi, kendisi bu mevzuyu tekrardan görüşmek için apartta kaldı. Bir süre sonra aparttan ayrıldı. Ben üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemiş değilim, ben kimseden çıplak fotoğraf göndermelerini istemedim. Benim ondan ayrılmamdan endişe ettiği için bana kumpas kurmaya çalışıyor diye düşünmüştüm, iddiaların hiç birin kabul etmiyorum" dedi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ilk savunmaların ardından tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANMIŞLARDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede "çocuğu karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar Ö.A. ve H.H.K., tutukluk incelemesi yapılan 22 Nisan'da serbest bırakılmış, mağdur kızın babasının 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz sonucu yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

ÇOCUKLAR BABAYA VERİLDİ

Yaşanan bu olayların ardından Ö.A.'nın eşi, Eskişehir Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açarken, talebi üzerine bir süre Çocuk İzleme Merkezi'nde kalan 14 yaşındaki kızı ve diğer 2 çocuğunun geçici velayetini mahkemece babaya verildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA