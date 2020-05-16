Kızını döverek öldürdüğü öne sürülen baba, cezaevinde intihar etti

GAZİANTEP'te kızı Ceylan Aslan'ı (9) döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Müslüm Aslan, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L1 Tipi Cezaevi'nde kendisini çarşafla ranzaya asarak intihar etti.

Gaziantep'te 17 Nisan günü kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdüğü iddia edilen Hüseyin Aslan, tutuklanarak önce Gaziantep Cezaevi'ne, buradan da 11 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Sabah saatlerinde sayım yapan infaz koruma memurları Müslüm Aslan'ı tek kaldığı koğuşta ranzada asılı buldu.

Ranzayı dik duruma getirerek çarşafla kendisini asarak intihar ettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Kaynak: DHA