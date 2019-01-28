Kızını öldürdü, polise teslim oldu

Van'ın Tuşba ilçesinde 18 yaşındaki kızını boğarak öldüren anne, polis merkezine giderek teslim oldu.

Alınan bilgilere göre olay, Pazar sabahı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası bir süre önce boşanan ve annesinin yanında kalan 18 yaşındaki Ayşe A., bir eğlence merkezinde çalışmaya başladı. İşi sebebiyle eve geç giden genç kız ile annesi arasında kavga çıktı. Cinnet getiren anne, kızını boğarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek yaşananları anlattı. Anne N.A.'nın kızını öldürdüğünü ve cesedin evde olduğunu söylemesi üzerine eve giden ekipler, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA