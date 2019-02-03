Kızını uyurken öldürmüştü! Vahşi baba olayında yeni gelişme

Adana’nın Kozan ilçesinde 18 yaşındaki Tuğçe Tatar uykusunda korkunç bir cinayete kurban gitti. Katili ise babasıydı. Cani baba, cinayetin ardından oğlunu arayarak Tuğçe'yi yanlışlıkla vurduğunu anlattı. Cinayete kurban giden Tuğçe'nin ise yaklaşık 10 gün önce sosyal medya hesabından babasına serzenişte bulunarak "Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz" mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

OĞLUNU ARADI: YANLIŞLIKLA VURDUM

İddiaya göre, genç kızın babası K.T. gece geç saatlerinde oğlunu telefonla arayarak kızını yanlışlıkla vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini söylediği, oğlunun ise bu durum üzerine polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi.

Olay yerine gelen ekipler kapıyı açması için K.T.’ye seslendi. Polisler çağrısına cevap alamayınca kapıyı zorla açtılar. Ekipler genç kızı vurulmuş halde bulurken, genç kızın babası K.T.’yi gözaltına aldı.

’BİR BABA ÜZER Mİ EVLADINI’

Öldürülen Tuğçe Tatar’ın babasına Facebook adresinden yaptığı paylaşımlarla seslendiği ortaya çıkmıştı. Tuğçe Tatar’ın 21 Ocak’ta yaptığı 2 paylaşım şöyle;

"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. Ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz.", "Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı.??"

"Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı.??"

O OLAY İLE İLGİLİ BABA TUTUKLANDI

Katil zanlısı baba Kadir Tatar tedavisinin ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesine sevk edildi. Katil zanlısı baba Tatar ifadesinin ardından çıkarıldığı Kozan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tutuklanarak Kozan Kapalı Cezaevine gönderildi.