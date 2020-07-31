Bir kadına şiddet haberi de Hatay'dan geldi. İki çocuk babası Hüseyin Bengi eşi ve kızını sabaha kadar döverek hastanelik etti. Olay karşısında çaresiz kalan genç ve ağabeyi sosyal medya üzerinden çağrı da bulunarak yardım istedi.

Hatay Dörtyol’da Hüseyin Bengi isimli şahıs, oğlunun İstanbul’da olmasını fırsat bilip eşini ve kızına darp etti.

Hüseyin Bengi, Hatice Bengi'yi öldüresiye dövüp kapıları kilitledi. Kızının ve eşinin telefonlarını elinden alan Bengi, sabah saatlerine kadar elinde bıçakla evin içinde gezdi. Denetimli serbestliği bulunan Hüseyin Bengi, aynı zamanda ailesine psikolojik şiddet de uyguladı.

"YALVARIRIM SESİME SES OLUN"

Yaşadığı korkunç olayın ardından yardım isteyen genç kız annesinin yaşadığı bu korkunç şiddetin ardından isyan etti.

G. Bengi’nin yazdığı o yardım mesajı...

“Bu sefer başka kadınların değil, kendi annemin sesi olmaya geldim. Annem Hatice Bengi, 37 yaşında, babamla 23 yıldır devam eden birliktelikleri var ve bu 23 yılın tamamı annem için tamamen cehennem gibi geçti. Ben küçüklüğümden beri annemin yediği dayakları izledim, bunlara maruz kaldım, hep psikolojik hem fiziksel. 29 Temmuz gecesi son olandı. Babam annemi ve beni evde öldüresiye dövdü, kapıları kilitledi, telefonları elimizden aldı. Sabah saat 6’ya kadar evin içinde bıçakla dolanıp durdu. Koskoca sitede bir Allahın kulu sesimiz duymadı, sesimizi çıkaramadık bile. Ama ben bu platformun gücüne inanıyorum. Daha önce defalarca kez şikayet edilen ve şu an yine anneme uyguladığı şiddetten (Bu bir kastı ölüm şiddetiydi) dolayı denetimli serbestliği bulunan babam, son kez annemi dün gece dövebildi. Sizden, ulaştırabileceğiniz herkesten, yardım dileniyorum. Darp raporumuzu aldık, şikayette bulunduk ama biz ölmekten korkuyoruz. Annemin ölmesinden korkuyorum. Çünkü bu adam tutuklanıyor, nezarethaneye bile atılmıyor. YALVARIRIM SESİME SES OLUN. Dün gece ben annemi öldü sandım, ona dokunmama bile izin vermedi. Saatlerce baygın şekilde yerde yattı, eğer sesimi çıkarırsam annemi öldürmekle tehdit etti ve ben bu şahısa baba demek istemiyorum. Bu adam psikopat bu olayı bir kişiye söylersek bizi öldürecekmiş, şikayette bulunursak bizi öldürecekmiş. Sabah evden çıkar çıkmaz kaçtık, yardım edin. Annemin fotoğrafları siyah beyaz yayınlanmasın, hiçbir kadının genç kızın fotoğrafları siyah beyaz paylaşılmasın. Annem ölmesin.”

"BABAMI ÖLDÜRMEKTEN KORKUYORUM"

Eşi ve kızını döverek tanınmaz hale getiren baba için #hüseyinbengitutuklansın hastagi açıldı.

Hatay'dan İstanbul'a giden ve olayı duyar duymaz tekrar ailesinin yanına dönen oğul Beşir Bengi ise sosyal medya hesabından bir video paylaşarak 'Babamı öldürmekten korkuyorum' diyerek yardım istedi.