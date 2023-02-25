Kizito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kizito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kizito kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kizito ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kizito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kizito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kizito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kizito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kizito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kizito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kizito 20 Aralık 1993 tarihinde Kisubi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uganda,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Luwagga William Kizito şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kizito Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGBEVE KSPORTS yapmaktadır. Kizito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kizito'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kizito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kizito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Kizito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kizito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Leixões

1 Ocak 2014 yılında SC Covilhã

1 Temmuz 2015 yılında Rio Ave FC

1 Ocak 2016 yılında Feirense

30 Haziran 2016 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2017 yılında ACSM Poli Iasi

13 Ağustos 2018 yılında BATE Borisov

31 Aralık 2018 yılında ACSM Poli Iasi

12 Mart 2019 yılında Shakhter K.

31 Aralık 2019 yılında ACSM Poli Iasi

9 Ocak 2020 yılında H. Kfar Saba

30 Ağustos 2021 yılında H. Nof HaGalil

1 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

Kizito kimdir

Kizito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kizito şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Kizito Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uganda takımında 10 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kizito nereli

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