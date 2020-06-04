Kızkaçıran filminin konusu nedir? Oyuncular kimler?Film nerede çekildi?

2016 yılında vizyona girmesinin ardından sinemaseverler tarafından bir hayli sevilen Kızkaçıran filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarından izleyicisiyle buluşacak. Filmi ilk defa izleyecek olanlar ve yeniden izlemek isteyenler film hakkında araştırmalar yapmakta.

KIZKAÇIRAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çılgın aşık Ahmet düğünden gelin kaçırır ama ortada ufak bir hata, hatta sürpriz vardır; eski aşkı Gül’ü, yani gelini damatla beraber kaçırmıştır! Gelin arabasında kaçırılan Gül’ü pek çok sürpriz beklerken, Ahmet’in aslında iyi bir planı olmadığı ortaya çıkar. Gül’ü köydeki dedesine götürmek ister ve işin bu noktasından abisi devreye girer. Dedesinin köyüne ulaşana kadar yolda başlarına birbirinden komik maceralar gelecektir…

KIZKAÇIRAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İzmir Çeşme'de gerçekleştirildi.

KIZKAÇIRAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu ikilisi yer alıyor. Kadroda kendilerine Kyamran Agabalaev, Yüksel Ünal, Aydan Burhan, Barış Kıralioğlu, Ergun Kuyucu, Erol Aksoy, Gönül Nagiyeva, Kamuran İnselel, Mehmet Kurt, Timur Kunt, Tulya Örkü, Kaan Çalışkanoğ ve Ece Ertan isimleri eşlik ediyor.