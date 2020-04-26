Kızları istedi, zabıta anne ve babasının 51'inci evlilik yıl dönümünü kutladı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan 51 yıllık evli, Tanyol Ergin (74) ile eşi Yüksel Ergin (71) çiftine, Ankara'daki kızları pastalı sürpriz evlilik kutlaması yaptı. Ergin çifti, kızlarının Datça Belediyesi Zabıta ekibi aracılığıyla yaptığı sürpriz kutlamayla duygu dolu anlar yaşadı.

Ankara'da yaşayan Ebru Ergin Aydın (47), koronavirüsün yayılmasının önlenmesi tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle "evde kalan" Muğla'nın Datça ilçesindeki babası Tanyol Ergin ve annesi Yüksel Ergin'in 51'inci evlilik yıl dönümü için sürpriz kutlama planladı. Aydın, Datça Belediyesi ile irtibata geçip, durumu anlattı. Bunun üzerine Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlileri, Ergin çiftinin evine gidip, yanlarında götürdüğü pastanın mumlarını yakarak, zile bastı. Kapı açan Ergin çifti, pastalı sürprizi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Zabıta ekibinin getirdiği pastayı sosyal mesafeyi koruyarak alan Ergin Çifti, duygu dolu anlar yaşadı. Ergin çifti, kendilerini bu sürprizi yapan kızlarına ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA