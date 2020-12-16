Kızların 'erkek arkadaş' kavgası! Çarşı pazar karıştı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kızlardan oluşan iki grup 'erkek arkadaş' mevzusu yüzünden birbirlerine girdi. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak saç saça baş başa kavga eden kızların bu görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedilirken olay yerine ise polis ekipleri sevk edildi.