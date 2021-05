2 ile 4 kişiyle oynanan, iş yerinde öğle aralarında, evde televizyon karşısında kardeş, arkadaşla, her an her koşulda oynanabilecek en eğlenceli masa oyunlarından bir tanesi olan Kızma Birader, Alman klasik oyunlarından bir tanesidir. Hint masa oyunu olan Pachisi ile benzerlik gösteren bu oyun hakkında merak edilen Kızma birader oyunu nedir? Nasıl oynanır? | Kızma birader oyun kuralları kopnuları haberimizde...

KIZMA BİRADER OYUNU NEDİR?

Kızma birader oyununun kökeni çok eski tarihlere dayanır. İddialara göre oyun Hindistan’da bulunmuş. Hindistan’da Pachisi olarak isimlendirilir. Hindistan’da bulunan Ellora ve Ajanta mağaralarındaki kızma birader oyununa benzeyen duvar çizimleri Hindistan kökenli bir oyun olduğunun kanıtı niteliğinde. Oyun daha sonra Avrupa’da yayıldı.

Oyunun modern haline 1896 yılında İngiltere’de patent alınmıştır. Batı dillerinde Kızma birader oyunu daha çok ludo ismiyle bilinir. Almanya’da ise Mensch aergere Dicht nicht olarak anılır. Ülkemizde genel olarak kızma birader olarak bilinir.

KIZMA BİRADER NASIL OYNANIR?

Kızma birader oyunu kutusu içinde;

4 farklı renklerden oluşmuş oyun tahtası

4 farklı renkte ve dörder adet piyon

Zar bulunur. Kızma birader oyununu online ortamda da oynayabilirsiniz.

Kızma birader oyunundaki asıl amaç, oyuncunun oyun tahtası köşelerinde yani başlangıç bölümünde bulunan piyonlarını oyun tahtası ortasındaki hedef noktasına getirmesidir. Şimdi oyunun başlangıcından itibaren her aşamayı tek tek ele alacağız.

Kızma birader oyunu 2, 3 veya 4 kişi ile oynanır.

Oyun başında her oyuncu bir renk grubunu seçer. Oyuncular renk grubundaki 4 piyonu oyun tahtası üzerinde kendileri için ayrılmış olan başlangıç alanına dizer.

Hangi oyuncunun hangi renk piyonları kullanacağı anlaşarak veya zar atarak belirlenebilir.

Oyuncular zar atar. En büyük sayıyı atan oyuncu ilk başlar. Sonraki oyuncular sayı büyüklüğüne göre sıralanır.

Her oyuncunun oyuna başlaması için zarda 6'yı bulması gerekir. Eğer oyuncu zar attığında 6'yı bulamazsa oyuna başlayamaz.

6 atmayı başaran oyuncu ilk piyonunu başlangıç noktasına yerleştirebilir.

Oyun tek zar ile oynanır her oyuncunun bir turda bir zar atma hakkı vardır.

Her oyuncu 6 atarak bir piyonu oyuna sokabilir.

Oyuncu piyonunu zar atarak ilerletir. Zarda gelen sayıya göre piyon, oyun tahtası üzerinde saat yönünde ilerler.

Oyuncunun piyonu rakip oyuncunun bulunduğu kareye denk gelirse rakip oyuncunun piyonunu yer. Bu “kızma birader durumu” olarak açıklanır. Böylece rakip oyuncunun piyonu başlangıç alanına döner. Oyuna tekrar sokmak için oyuncunun altı atması gerekir.

Oyuncular birden fazla piyonla oyuna devam edebilir. Oyuncunun oyun alanında piyonu var ise ve tekrar zarda 6 attıysa oyundaki piyonunu ilerletebilir veya yeni bir piyon çıkarabilir. Bu tercih oyuncuya bırakılır.

Rakibinin piyonlarını yeyip başlangıç alanına gönderen oyuncu piyonlarını hedef alana ilerletebilmek için avantaj sağlamış olur.

4 piyonunu da hedef alana ilerleten oyuncu oyunun kazananı olur.

KIZMA BİRADER NASIL YAPILIR?

Kendi kızma birader oyununuzu yapmaya ne dersiniz? Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler; oyun tahtası için kullanacağınız boş bir karton, renkli kalemler, piyona alternatif olarak kullanabileceğiniz düğme gibi malzemeler ve zar.

Kartona oyun tahtası olarak kullanmak için dört farklı renkteki kalemlerle internetten bulduğunuz görselden yardım alarak başlangıç noktası, ilerleme kareleri ve bitiş noktası çizin. 16 adet piyon için kullanacağınız malzemeyi dörder renk gruplarına ayırın. Bunun için malzemelerin üzerinde o renge boyanmış bir kağıt parçası yapıştırılabilir. Artık kendi kızma biraderinizde oyun oynamak için hazırsınız.

KIZMA BİRADER OYUN KURALLARI

Her oyuncu 4 adet piyonla oyuna başlar. Oyuncular piyonlarını oyun alanına çıkarabilmek için zar ile 6 atması gerekir. Güvenli bölgeler dışında aynı karede iki piyon bulunamaz. Eğer rakibin piyonu aynı kareye gelirse burada bulunan piyon kaleye geri gönderilir. Bu işleme "piyon kırma" denir. Oyuncular zar ile her 6 attıklarında 1 piyonu oyuna sokabilir ve her atılan 6, oyuncuya 1 zar atma hakkı daha verir. Oyun alanında diğer piyonların üzerinden atlanabilir.