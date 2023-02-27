Kjartan Finnbogason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kjartan Finnbogason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kjartan Finnbogason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kjartan Finnbogason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kjartan Finnbogason 9 Temmuz 1986 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Kjartan Henrý Finnbogason şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kjartan Finnbogason Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Kjartan Finnbogason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kjartan Finnbogason'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Kjartan Finnbogason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kjartan Finnbogason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kjartan Finnbogason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kjartan Finnbogason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2004 yılında KR Reykjavík

7 Ocak 2005 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2007 yılında Åtvidabergs FF

1 Ocak 2008 yılında Sandefjord

29 Ağustos 2009 yılında Falkirk FC

31 Aralık 2009 yılında Sandefjord

20 Şubat 2010 yılında KR Reykjavík

1 Eylül 2014 yılında AC Horsens

11 Temmuz 2018 yılında Ferencváros

20 Ocak 2019 yılında Vejle BK

5 Ekim 2020 yılında AC Horsens

31 Ocak 2021 yılında Esbjerg fB

13 Mayıs 2021 yılında KR Reykjavík

2 Şubat 2023 yılında Hafnarfjördur

Kjartan Finnbogason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kjartan Finnbogason şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kjartan Finnbogason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KR Reykjavík (2003-2004), Celtic Glasgow (2005-2007)

İzlanda takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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