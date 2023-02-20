Kjartan Kari Halldorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kjartan Kari Halldorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kjartan Kari Halldorsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kjartan Kari Halldorsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kjartan Kari Halldorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kjartan Kari Halldorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kjartan Kari Halldorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kjartan Kari Halldorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kjartan Kari Halldorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kjartan Kari Halldorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kjartan Kari Halldorsson 2 Temmuz 2003 tarihinde Seltjarnarnes şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kjartan Kari Halldorsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Kjartan Kari Halldorsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kjartan Kari Halldorsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kjartan Kari Halldorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kjartan Kari Halldorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Kjartan Kari Halldorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kjartan Kari Halldorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Aralık 2019 yılında Grótta

23 Ocak 2023 yılında Haugesund

15 Şubat 2023 yılında Hafnarfjördur

31 Aralık 2023 yılında Haugesund

Kjartan Kari Halldorsson kimdir

Kjartan Kari Halldorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kjartan Kari Halldorsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Íþróttafélagið Grótta (-2019)

Kjartan Kari Halldorsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Kjartan Kari Halldorsson nereli

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