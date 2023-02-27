Kjartan Mar Kjartansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kjartan Mar Kjartansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kjartan Mar Kjartansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kjartan Mar Kjartansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kjartan Mar Kjartansson 14 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kjartan Mar Kjartansson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kjartan Mar Kjartansson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Kjartan Mar Kjartansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kjartan Mar Kjartansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında Stjarnan
Kjartan Mar Kjartansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kjartan Mar Kjartansson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Kjartan Mar Kjartansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U17 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.
İzlanda U16 takımında 19 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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