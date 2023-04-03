Kjeld Van Den Hoek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kjeld Van Den Hoek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kjeld Van Den Hoek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kjeld Van Den Hoek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kjeld Van Den Hoek 29 Haziran 2003 tarihinde Gouda şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kjeld Van Den Hoek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kjeld Van Den Hoek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kjeld Van Den Hoek'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kjeld Van Den Hoek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kjeld Van Den Hoek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kjeld Van Den Hoek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kjeld Van Den Hoek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Utrecht Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında FC Utrecht U17

1 Temmuz 2020 yılında Utrecht U18

1 Temmuz 2021 yılında Utrecht U21

30 Ocak 2023 yılında Sparta U21

Kjeld Van Den Hoek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kjeld Van Den Hoek şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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