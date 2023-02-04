Kjetil Haug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kjetil Haug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kjetil Haug kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kjetil Haug ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kjetil Haug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kjetil Haug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kjetil Haug

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kjetil Haug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kjetil Haug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kjetil Haug 12 Haziran 1998 tarihinde Halden şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christian Kjetil Haug şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kjetil Haug Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Kjetil Haug, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kjetil Haug'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kjetil Haugboyu ve yaşı kaç

Kjetil Haug Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kjetil Haug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Kjetil Haug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kjetil Haug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında S08 Alt.

25 Ocak 2014 yılında Man City U18

1 Temmuz 2016 yılında Man City U23

1 Eylül 2017 yılında CF Peralada

31 Aralık 2017 yılında Man City U23

27 Mart 2018 yılında Sogndal IL

9 Ağu 2018 yılında Elverum

31 Aralık 2018 yılında Sogndal IL

24 Nisan 2019 yılında Vålerenga

31 Temmuz 2019 yılında Sogndal IL

1 Ağu 2019 yılında Vålerenga

1 Temmuz 2022 yılında Toulouse

Kjetil Haug kimdir

Kjetil Haug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kjetil Haug şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kvik Halden (-12/2012), Sarpsborg 08 (1/2013-1/2014), Manchester City

Kjetil Haug Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kjetil Haug nereli

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