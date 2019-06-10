KKKA virüsü tespit edilen hastane personeli tedaviye alındı

SİVAS'ta, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Sadi D. (20), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tespit edilince tedaviye alındı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin anestezi yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Sadi D.'ye, iddiaya göre, solunum yoluyla KKKA bulaştı. Yüksek ateş problemi yaşayan ve 1 hafta önce muayene edilen Sadi D.'den alınan kan örneklerinde KKKA virüsüne rastlandı. Aynı bölümün yoğun bakım servisine yatırılan ve tedavisine devam edilen Sadi D.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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DHA