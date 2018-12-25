KKTC Başbakanı Erhürman hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ın hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, dün akşam saatlerinde göğsündeki ağrı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardiyoloji servisinde kontrolleri ve tedavisi devam eden Başbakan Erhürman'a bugün anjiyo yapılması planlanıyor.

Kaynak: İHA