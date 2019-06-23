KKTC Başbakanı Tatar: İki devletli, iki halkın da onaylayacağı çözüme gidilsin

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta yeniden müzakere süreci başlayacaksa iki devletli çözümün de masaya gelmesi gerektiğini söyledi. Tatar, "Bunu Türkiye ile de paylaştık, duruşumuzun arkasındayız. İki devletli, iki halkın da onaylayacağı bir çözüme gidilsin. Kıbrıs Türk halkı da nereye gideceğini bilsin" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar, adada yeniden başlayacak olası müzakere sürecine ilişkin iki devletli çözüm önerisinde bulundu. Tatar, "Kıbrıs Türk'ü çok özveride bulundu ama hep mağdur edildi. Rum tarafından pozitif yaklaşım görmedik. Bunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da kabul ediyor. Onun bütün iyi niyetine rağmen dönüşümlü başkanlıkta bile olumlu yanıt alamadı. Bunu bütün dünya da gördü" diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin haklarını savunması gerektiğini vurgulayan Tatar, "Bu saatten sonra Kıbrıs Türk'ünün, daha dik durması, hak ve çıkarlarını birlik ve beraberlik içindeki bir duruşla savunması gerekiyor. Hükümetimiz de bu yönde adım attı. KKTC hükümeti ana vatan Türkiye ile birlikte bu yol haritasını izlerken artık bu ülkedeki bir çözüm modelinde mutlaka iki ayrı devlet temelinde bir anlaşmanın olabileceğini federasyon tezinin tükenmekte olduğunu ortaya koyduk. Müzakere masasında federasyon temelinde bir anlaşma konuşulup anlaşma noktasında herhangi bir başarı olmazsa ki biz başarı olacağına inanmıyoruz. Masa çökmesin, aynı süreçler yaşanmasın, diye aynı masada iki devletli çözüm konusunda da çalışma sürdürülsün. Ondan da bir şey çıkmazsa bu iş kapansın. Bunu Türkiye ile de paylaştık, duruşumuzun arkasındayız. İki devletli iki halkın da onaylayacağı bir çözüme gidilsin. Kıbrıs Türk halkı da nereye gideceğini bilsin" dedi.

'GENÇLİĞİN GELECEĞİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILACAK'

Rumların çıkmaza girdiğini savunan KKTC Başbakanı Tatar, şunları söyledi:

"Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Avrupa ile entegre olarak yaşamını sürdürüyor ama Kıbrıs Türk'ü mağdur edildi. KKTC'ye direkt uçuş yok, sporda bile ambargo var. Bu haksızlığın sona ermesi için kendi haykırışımızı devam ettirmeliyiz. Muhaliflere saygım sonsuz. "Dünya bunu kabul etmiyor" noktasındaki söylemlerine benim de cevabım; dünya bizi anlamaya, Kıbrıs gerçeklerini görmeye başladı. Dünya, Rumların burada bir çıkmaza girdiğini de gördü. Dolayısıyla Kıbrıs Türk'ü hak ve çıkarlarını en iyi şekilde korumak mecburiyetinde Bizim hak ve çıkarlarımız da kendi devletimizin çatısı altında güçlenmemizi ve kalkınmamızı gerektirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile bu yolu yürümek de en doğal hakkımız. Kıbrıs Türk'ü bu topraklarda 500 seneden fazla var oldu ve büyük mücadele sonunda kendi devletini kurdu. Bu devlet çatısı altında kendi kültür kimlik ve varlığımızı sürdürmekte kararlıyız. Kıbrıs Türk gençliğinin geleceği için ne gerekiyorsa yapılacak."

"Bu sistem ülkeye fayda sağlamıyor" diyen Ersin Tatar, başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini savundu. Tatar, "Parlamento ayrı olmalı. Seçilen başkan ekibi ile birlikte 4 sene ülkeyi yönetir. Milletvekilleri mecliste görev yapar" dedi. Bunun için anayasa değişikliği ve hazırlık gerektiğini kaydeden Tatar, gelecek aylarda konunun tartışmaya açılabileceğini söyledi.

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DHA