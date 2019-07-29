KKTC Başbakanı Tatar: Kıbrıs’ın gerçeklerini göremiyorlar

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar da, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Güney Kıbrıs'ı ziyaretinde yaptığı açıklamaların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Başbakan Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve beraberindekileri kabul etti.

Heyeti kabulde Miçotakis'in Güney Kıbrıs'ı ziyareti ile ilgili açıklamalar yapan Tatar, "Kıbrıs'ın gerçeklerini göremiyorlar. Kıbrıs da güya sadece bir halk vardır o da Rum halkı. Kıbrıs Türk halkının haklarından, çıkarlarından, menfaatlerinden ve hassasiyetlerinde haberleri yok gibi bir açıklama yaptılar ve Kıbrıslı Türkler olarak bizim bunlara olumlu bakmamız mümkün değildir. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz da KKTC yoludur" dedi.

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DHA