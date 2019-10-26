KKTC Başbakanı Tatar’dan asker selamı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türk milletinin birçok fedakârlıkla bugünlere geldiğini, Kıbrıs'ta da bugün Kıbrıs Türk halkı huzur ve barış içindeyse bu fedakârlıklar sayesinde olduğunu belirterek, "Türk askeri buradadır ve burada olmaya devam edecektir, Türkiye'nin garantörlüğü devam edecektir" dedi.

Tatar, KKTC Güv.K.K Emekli Astsubaylar Derneği (KTEMAD) ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çankaya Şubesinin müşterek hazırladığı Resim Sergisinin açılışında açıklamalar yaptı.

Barış Pınarı Harekâtı'nın başarıyla tamamlandığını, bölge barışı ve bölge güvenliği için başarılı bir harekât oluğunu belirten Başbakan Tatar, "Ne mutlu Türk'üz ve bu topraklarda yaşıyoruz. Türk askeri buradadır ve burada olmaya devam edecektir, Türkiye'nin garantörlüğü devam edecektir" şeklinde konuştu.

ASKER SELAMI VERDİ

Tatar, Ada'ya ilk gelen Türk Alayı ile ilgili bir anısını da anlatarak, "6 yaşında burada asker selamını verdim, hala daha aynı selamla buradayım" dedi ve konuşmasını asker selamı vererek bitirdi.

Kaynak: DHA