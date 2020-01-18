KKTC Başbakanı Tatar’dan Rahşan Ecevit’in ölümü ile ilgili taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yaşamını yitiren Rahşan Ecevit için taziye mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Başbakanı Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in hayata gözlerini yummasının ardından taziye mesajı yayımladı. Tatar mesajında, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrini veren Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına kalbi daima Kıbrıs Türk Halkı için atan, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA