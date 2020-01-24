KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: “Tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından taziye mesajı yayımlayarak "Tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik şiddetli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında "Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA