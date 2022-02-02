KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan üzen haber! Koronavirüs testi pozitif çıktı

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Trabzon'daki açılışa damga vurmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diyen Beratcan konuştu!

Son dakika | Bakan Akar'dan Kış Kartalı Harekatı açıklaması: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

BA.2 tehdidi! Omicron'un alt varyantı olan virüs çok daha bulaşıcı! Uzmanlar kritik uyarıyı yaptı!

Doktordan skandal tedavi! Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, bağışçıların değil kendi spermlerini kullandı! 21 çocuğun biyolojik babası oldu!

Ahmet Davutoğlu'nun önerileri CHP ve İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı! "Bakalım bundan sonrayı neyi talep edecek"