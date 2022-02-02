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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan üzen haber! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Kendisini izole ettiğini ifade eden Tatar, genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan üzen haber! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan üzen haber! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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