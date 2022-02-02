KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan üzen haber! Koronavirüs testi pozitif çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Kendisini izole ettiğini ifade eden Tatar, genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.