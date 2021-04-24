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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın acı günü! Babası Rüstem Tatar hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar hayatını kaybetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın acı günü! Babası Rüstem Tatar hayatını kaybetti

Kıbrıs Türklerinin ulusal mücadelesinin her aşamasında görev alan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar,  evinde  bu sabahın erken saatlerinde hayata gözlerini yumdu. 

Rüstem Tatar'ın cenazesinin bugün Lefkoşa Kabristanlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları çerçevesinde, birinci derece aile yakınlarının katılımıyla defnedileceği ifade edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın acı günü! Babası Rüstem Tatar hayatını kaybetti

RÜSTEM TATAR KİMDİR? 

Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930'da Baf'ın Yakacık köyünde doğdu.

İlk öğrenimini 1941'te tamamlayan Rüstem Tatar, 1947'de Kıbrıs Türk İslam Erkek Lisesi’nin Kolej Şubesi’nden birincilikle mezun oldu.

Rüstem Tatar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası kim? Rüstem Tatar kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

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Tayfun Altuntaş
Editör
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