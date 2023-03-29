KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyu Londra'da saldırıya uğradı!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek için İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Konferans binasına gitti esnada ise konvoyuna bir grup saldırı girişiminde bulundu. Kings College'da konferansa giden Tatar’ın aracının önü Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi. Ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan bayrağı bulunan grup, Tatar’ın konvoyunun geçişi sırasında “Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm” ve "Türkiye Kıbrıs’tan dışarı" sloganları attı.



TÜRKLER PROTESTOCU GRUBA TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın yaşandığı esnada bölge de bulunan İngiliz polisi, protestocu gruba müdahale ederken, olay yerinde bulunan Türkler de alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi.

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"BİZ HAKLI DAVAMIZI ANLATMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaktılar. Biz haklı davamızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her platformda davamızı anlatacağız" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin Tatar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek kınama mesajı yayınladı. “Kıbrıs Türk Devleti Başkanı Sayın Ersin Tatar'a Londra'da gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz. Sayın Tatar'a karşı düzenlenen bu saldırı girişimine karşı İngiliz makamlarını derhal gereğini yapmaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türk'ünün kaderi kaderimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.